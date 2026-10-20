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Bursa Uludağ yolunda devrilen vinçte sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

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Bursa Uludağ yolunda devrilen vinçte sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Uludağ yolunda seyir halindeki vinç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından vinç sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Bursa Uludağ yolunda devrilen vinç paniğe neden oldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vinç sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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