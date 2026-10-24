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Bursa Nilüfer'de kıraathanede çıkan yangın yaralanmaya yol açmadan söndürüldü

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Bursa Nilüfer'de kıraathanede çıkan yangın yaralanmaya yol açmadan söndürüldü
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, kıraathanede maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da bir kıraathanede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle kıraathanede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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