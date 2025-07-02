Bursa Mustafakemalpaşa'da Orman Yangını Çıktı

Bursa Mustafakemalpaşa'da Orman Yangını Çıktı
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Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının büyümemesi için çevre illerden destek talep edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının daha da büyümemesi adına çevre illerden de destek istendiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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