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Bursa İznik'te denetimleri haber veren WhatsApp grubunda 8 kişi gözaltına alındı

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Bursa İznik'te denetimleri haber veren WhatsApp grubunda 8 kişi gözaltına alındı
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Bursa'nın İznik ilçesinde WhatsApp'ta 'İznik' adlı grupta yol kontrolü ve radar denetimlerini haber verdikleri belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da yol kontrolü, radar ve trafik denetimlerini vatandaşlara haber vermek için WhatsApp grubu kuran 8 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İznik ilçesinde bazı şahısların WhatsApp üzerinden oluşturdukları "İznik" isimli grupta polis ve jandarmanın trafik kontrollerinden kaçmak için İznik-Yenişehir güzergahında gerçekleştirilen yol kontrolleri, radar uygulamaları ve kolluk denetimlerine ilişkin bilgileri paylaştıkları belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından belirlenen adreslere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda söz konusu WhatsApp grubunun yöneticisi olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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