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Bursa İnegöl'de uyuşturucudan kesinleşmiş 10 yıl hapsi olan şahıs yakalandı

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Bursa İnegöl'de uyuşturucudan kesinleşmiş 10 yıl hapsi olan şahıs yakalandı
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Bursa İnegöl'de uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan 29 yaşındaki şahıs, polis operasyonuyla yakalandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı belirlenen cezaevi firarisi şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan 29 yaşındaki şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Olay, İnegöl'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Şakir Ç. (29)'nin izini tespit etti.

Şahsın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Şakir Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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