Bursa haberleri: Bursa'da otomobil alev alev yandı, sürücüsü canını zor kurtardı

Gelen Bursa haberlerine göre Bursa'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Sürücüsü canını zor kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş marka Kartal model otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Sürücüsü otomobili hemen kenara çekerek canını zor kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Otomobilin alev alev yanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA