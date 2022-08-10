Bursa haberi... Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda Bursa habere göre Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralardaBURSA Bursa'da 2 kafadar genç, canlarını hiçe sayarak kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiler. Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda BURSA Bursa'da 2 kafadar genç, canlarını hiçe sayarak kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiler. Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kafadar genç, canlarını tehlikeye atarak bir kamyonetin arkasına tutundular. Trafikteki diğer sürücülerin gençleri görerek uyarması üzerine tehlikeli yolculuk son buldu. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa haberi... Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.