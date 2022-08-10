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Bursa haberi... Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda

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Bursa habere göre Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralardaBURSA Bursa'da 2 kafadar genç, canlarını hiçe sayarak kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiler.

Bursa'da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda

BURSA Bursa'da 2 kafadar genç, canlarını hiçe sayarak kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiler.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kafadar genç, canlarını tehlikeye atarak bir kamyonetin arkasına tutundular. Trafikteki diğer sürücülerin gençleri görerek uyarması üzerine tehlikeli yolculuk son buldu.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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