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Bursa haberi | Bursa'da elektrik tellerine asılı kalan karga böyle kurtarıldı

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Bursa 3. sayfa haberine göre Bursa'da elektrik tellerine asılı kalan karga böyle kurtarıldıBURSA Kanadına dolanan misina nedeniyle elektrik tellerinde asılı kalan kargayı vatandaşlar kurtardı.

Bursa'da elektrik tellerine asılı kalan karga böyle kurtarıldı

BURSA Kanadına dolanan misina nedeniyle elektrik tellerinde asılı kalan kargayı vatandaşlar kurtardı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Esentepe sokakta meydana geldi. Kanadına dolanan misinadan kurtulma mücadelesi veren karga, misinanın elektrik tellerine dolanması nedeniyle tellerde asılı kaldı. Durumu gören mahalle sakinleri kargayı kurtarmak için seferber oldu. Recep Sevim isimli hayvan sever plastik bir borunun ucuna bıçak bağlayarak misinayı kesmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Hazırladığı boru ile misinayı aşağıya çeken ve kendi de hemen yanda bulunan duvara çıkan Sevim, karganın dolanan kanadını misinadan ayırarak kurtardı. Kanadından misina çıkarılan karga özgürlüğe uçarak olay yerinden uzaklaştırıldı. Recep Sevim'in çabası etrafında bulunan komşularından takdir topladı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kösle - 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Esentepe Bursa 3. Sayfa Haberler

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