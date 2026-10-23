Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Gemlik'te 4 aylık hamile kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Gemlik'te 4 aylık hamile kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde telefon bayisinde çıkan iade tartışması sonrası 4 aylık hamile kadın bıçakla ağır yaralandı. Ağır yaralanan kadının Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken olayın ardından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan tartışma sonrası 4 aylık hamile kadını bıçakla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan telefon bayisinde meydana gelen olayda ağır yaralanan Berna A.'nın Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mağazada çalışan Berna A. ile cep telefonu satın alan M.U. arasında, satın alınan telefonun iade edilmesi konusunda tartışma çıktı. İddiaya göre, sabah saatlerinde aldığı telefonu aynı iş yerine getirerek iade etmek ve ödediği parayı geri almak isteyen M.U., olumsuz yanıt alınca sinirlenerek iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra yeniden iş yerine gelen zanlı, Berna A.'ya bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından yakalanan M.U., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor! Hepsi tek kişiye gidecek
Doğada bedavaya yetişiyor! Bir köyün geçim kaynağı oldu

Doğada bedavaya yetişiyor! Kaynatıp 750 liradan satıyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m
ABD'de idamdan kurtulan Christa Pike'ın damarının yırtıldığı iddia edildi

İdam edilemeyen kadının avukatından şok suçlama! Tam 10 iğne ile...
76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
Rusya ve Ukrayna arasında kısmi ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor

Açıklama Beyaz Saray'dan: Beklenen ateşkes 29 Ekim'de

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

56 sene önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar!

Bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı! Şair-yazar Mustafa Keser, kadavra tüpleri dolu olduğu için toprağa verildi

Bedenini bilime bağışlamıştı! Tüpler dolu çıkınca toprağa verildi