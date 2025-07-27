Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım

Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım
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Bursa'daki yangını çeken genç kadın şarkı söyledi: Yanıyor yanaklarım
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Bursa'da üç ilçede çıkan yangınlara karşı ekiplerin canla başla mücadelesi sürerken genç bir kadının çektiği video "pes" dedirtti. Genç kadın yangını arkasına alarak "Yanıyor yanaklarım" sözleriyle şarkı söyleyip alevlere zoom yapması büyük tepki topladı.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangını ekiplerin gece boyu cansiparane çalışması sonucu alevlerin enerjisi düşürüldü. Kentte 100 hektardan fazla alanı küle çeviren yangında 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişi tahliye edildi. Ekiplerin canla başla yangına müdahalesi sürerken genç bir kadının çektiği video "Bu kadarı da olmaz" dedirtti.

YANGININ ÖNÜNDE "YANIYOR YANAKLARIM" DİYEREK ŞARKI SÖYLEDİ

Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından yangının şiddetini ortaya koyan görüntüleri paylaşıp destek çağrısı yaparken genç bir kadın, bulunduğu evin penceresinden görünen orman yangınlarını arkasına alarak Yalın'ın "Sensiz Olmaz" şarkısını söyledi. Şahsın özellikle şarkının "Yanıyor yanaklarım" sözlerinin yer aldığı kısmı keserek söylemesi ve arkadaki yangına zoom yapması büyük tepki topladı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Şimdi buna teseddüre girmiş, İslama göre yaşayan bacımız mı? diyeceğiz...

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Haber YorumlarıTarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

boş insan çok yaptığı yanlış

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Haber YorumlarıFılm Studyosu:

atın bunu hapise

Yorum Beğen35
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Haber Yorumlarıdgsa apd:

Bu terör elemanlarını bırakıyorsunuz da bu adamlar kaçar gider bu süreç de biterse onları tekrar nasıl yakalayacaksınız ?

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

bunun kendisi yanık

Yorum Beğen26
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