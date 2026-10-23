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Bursa'da polisten kaçarken lambaya çarpan alkollü sürücü: 'Arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin'

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Bursa'da polisten kaçarken lambaya çarpan alkollü sürücü: 'Arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin'
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Bursa Yıldırım'da polis uygulamasını görünce aracını geri vitese takarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü Anıl Ç., trafik lambasına çarparak durdu. 1,54 promil alkollü çıkan sürücü, alkolmetreyi üflerken polislere 'Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin' dedi. Sürücüye 3 farklı maddeden toplam 420 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerini gören alkollü sürücü, aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada trafik lambasına çarpan sürücü polis ekiplerine, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" dedi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ATK 997 plakalı Anıl Ç. yönetimindeki otomobil, uygulama yapan polis ekiplerini görünce durakladı. Aracını geri vitese takarak uygulamadan kaçmak isteyen Anıl Ç., trafik lambasına çarparak durdu. Polis ekipleri, kaza yerine giderek otomobil sürücüsünü muhafaza altına aldı. Bölgeye sevk edilen trafik polislerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ARABAYI BABAMDAN HABERSİZ ALDIM, HABER VERİN

Alkollü sürücü Anıl Ç., alkolmetreyi üflerken polis ekiplerine dönerek, "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin. Yazık günah adama. Suç işlemedim, daraldım burada. Kaçacak bir durumum yok" dedi. İlginç anlar anbean kameraya yansıdı.

3 MADDEDEN 420 BİN LİRA CEZA

Alkollü sürücüye 3 farklı maddeden toplam 420 bin lira para cezası kesildi. Sürücü ise işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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