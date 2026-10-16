Bursa'da polis projesiyle 48 öğrenci 'Robot 404' filmini izledi

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Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" projesi çerçevesinde 48 öğrenci sinema etkinliğine katıldı. Öğrenciler, bilim ve teknoloji temalı "Robot 404" adlı animasyon filmini izledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde yürütülen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlik düzenlendi. Erdem Bayazıt Ortaokulu'nda öğrenim gören 48 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sinema gösterimine katıldı. Etkinlikte öğrenciler, bilim ve teknoloji temalı "Robot 404" adlı animasyon filmini izleyerek keyifli vakit geçirdi. Film gösteriminin ardından öğrenciler, yine polis ekiplerine ait araçlarla güvenli şekilde okullarına ulaştırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek, onları suç ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak topluma kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen sosyal projelerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı