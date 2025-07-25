Bursa'da Orman Yangınlarına Havadan Müdahele Güçleniyor

Bursa'da Orman Yangınlarına Havadan Müdahele Güçleniyor
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, yaz sıcaklarıyla artan yangın riskine karşı Orhaneli'de konuşlandırdığı helikopterle hava desteğini artırarak yangınlara daha hızlı müdahale edecek.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, yaz sıcaklarında artan yangın riskine karşı Orhaneli'de konuşlandırdığı helikopterle mücadeleye havadan destek verecek.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı mücadelede hava desteğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı. Yaz aylarında yangın riskinin arttığı Orhaneli ve çevresinde hızlı müdahale sağlamak için, Orhaneli helikopter pistinde konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri, Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bugünden itibaren göreve başladı. Özellikle sarp ve ulaşılması zor arazilerde yangınlara çok daha kısa sürede müdahale edilebilecek helikopter bölgede hazır bekleyecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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