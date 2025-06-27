Bursa'da Orman Yangınında Yavru Kuş Kurtarıldı

Bursa'da Orman Yangınında Yavru Kuş Kurtarıldı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınında, ekipler yanan alanda yavru bir kuşu kurtardı. Kuş, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından bölgeden hızla uzaklaştırıldı.

Bursa'da Yenişehir ilçesinde çıkan yangında ekipler yavru kuşu kurtardı.

Bursa'da Yenişehir ilçesi Seymen Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını sürüyor. Ekipler yangını söndürmek için çalışırken diğer yandan yanan bölgelerdeki canlıları kurtarıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri yanan alandan yavru kuşu kurtardı. Şans eseri hayatta kalan kuş bölgeden hızla uzaklaştırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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