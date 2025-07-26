Bursa'da Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor
Bursa'nın Harmancık-Orhaneli mevkiinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü müdahale ediyor. Alevlerin hızla yayılmasına rüzgarın da etkisiyle karşı koyulmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
Bursa'nın Harmancık- Orhaneli mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yangın, öğle saatlerinde Harmancık ile Orhaneli ilçeleri arasındaki ormanlık bölgede başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale ediliyor.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası sürerken, bölgedeki çalışmalar titizlikle devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa