Haberler

Bursa'da ters yönden gelen otomobil tehlike oluşturdu

Bursa'da ters yönden gelen otomobil tehlike oluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen bir otomobil sebebiyle büyük bir tehlike yaşadı. Kask kamerasıyla kaydedilen olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi.

Bursa'da motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen otomobil sebebiyle büyük bir tehlike atlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. AVM kavşağına doğru ilerleyen motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen bir otomobilin şerit içine girmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Kask kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi. Çevredeki vatandaşlar da kavşaklarda ters yön ihlallerinin ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü

İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra gözler Çin'e çevrilmişti! İlk tepki geldi

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Tepkileri bir tarafı memnun etmeyecek
Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti, polis sert müdahale etti

Irak da karıştı! Şiiler Yeşil Bölge'ye akın etti
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

Dünya için felaketin başlangıcı! İran en önemli kozunu oynadı
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi

Müslüman ülkede ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

Halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar