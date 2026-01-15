Aniden yola çıkan cip motosikletle böyle çarpıştı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir cipin aniden yola çıkması sonucu motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Dehşet anları, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına park ettiği cip ile kontrolsüz şekilde trafiğe çıkan sürücü, arkadan seyir halinde gelen motosikletin kazaya karışmasına neden oldu. Yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde manevra yapmak zorunda kalan motosiklet sürücüsü, fren yapmasına rağmen motosikletin kayması sonucu devrildi ve cip ile çarpıştı.

Kask kamerası görüntülerinde, cipin aniden yola çıkması, yağışın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybettiği ve panik anları yer alıyor.

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı. - BURSA