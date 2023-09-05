Bursa'da Kaybolan Kişinin Cesedi Dere Yatağında Bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 gün önce kaybolan kişinin cesedi dere yatağında bulundu. İlçede 30 yaşındaki elektrik teknisyeni Abdullah Aydın'ın 2 Eylül'de ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İNDAK ekipleri tarafından Göksu Çayı yatağında bulunan erkek cesedinin, Aydın'a ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.