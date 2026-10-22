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Bursa'da genç sürücüyü kovalayan sürücüye yaklaşık 400 bin lira ceza kesildi

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Bursa'da genç sürücüyü kovalayan sürücüye yaklaşık 400 bin lira ceza kesildi
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Bursa Osmangazi'de iki sürücü arasındaki tartışma, bir sürücünün otomobiliyle genç sürücüyü kovalamasıyla kazaya dönüştü; panikleyen genç iki araca çarptı ve toplam 3 araçta hasar oluştu. Olayın ardından iki sürücünün ehliyetine el konuldu, yaklaşık 400 bin lira ceza uygulandı.

Bursa'da trafikte tartıştığı genç sürücüyü otomobiliyle kovalayan şahıs, paniğe kapılan gencin 3 araca çarpmasına neden oldu. Kazanın ardından öfkesi dinmeyen sürücü, bu kez eline aldığı kaldırım taşıyla genci kovaladı. Sokak ortasındaki kovalamaca ve kavga anları kameraya saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ehliyetine el konulan iki sürücü de psikotekniğe sevk edilirken, yaklaşık 400 bin lira ceza uygulandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri, otomobiliyle diğer sürücüyü kovalamaya başladı.

Kovalamaca kazayla sonuçlandı

Kendisini kovalayan sürücüden kaçmaya çalışan genç, ara sokaklara girdi. Panikleyen genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki araca çarptı. Kazada toplam 3 araçta hasar meydana geldi.

Kaldırım taşıyla peşinden koştu

Kazanın ardından araçtan inen sürücü, eline aldığı kaldırım taşıyla genç sürücünün peşinden koştu. Sokak ortasında yaşanan kovalamaca anları kameraya yansıdı. Genç sürücü, olay sırasında darp edildiğini öne sürerken, diğer sürücü ise darp iddiasını reddetti.

İki sürücünün ehliyetine el konuldu

Olayın ardından trafik polisi ekipleri tarafından iki sürücünün de ehliyetine el konuldu. Sürücülere yaklaşık 400 bin lira ceza uygulanırken, her iki sürücü de psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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