Bursa'da Bıçak Zoruyla Gasp Edebilmek İçin Genç Kızı Takip Eden Saldırgan Yakalandı

Bursa'da Bıçak Zoruyla Gasp Edebilmek İçin Genç Kızı Takip Eden Saldırgan Yakalandı
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Bursa'da işe giderken bıçak zoruyla gaspa uğrayan genç kızın yardım çağrısına duyarsız kalmayan polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. 38 suç kaydı bulunan Onur Özdemir'in uyuşturucu madde etkisiyle saldırı yaptığı öğrenildi.

Bursa'da 3 gün önce sabah saatlerinde işe giden genç kızın önünü kesip parasını bıçak zoruyla gasp eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu madde etkisiyle genç kızın boğazına bıçak dayanan saldırganın, 38 suç kaydı bulunan 32 yaşındaki Onur Özdemir olduğu belirlendi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timlerince yakalandı.

Olay, 19 Haziran günü Osmangazi ilçesi Tophane ile Muradiye arasında bulunan Hasta Yurdu Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saat 08.30 sıralarında işe gitmek üzere 24B numaralı otobüsten inen 25 yaşındaki D.K., Muradiye yönüne ilerlerken, bir duvar kenarında saklanan şahıs tarafından takip edilip saldırıya uğradı.

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen şüpheli Onur Özdemir; D.K.'nin ağzını kapatarak boğazına bıçak dayadı. Genç kızı duvar kenarına sürükleyip yere yatıran saldırgan, "Bağırırsan boğazını keserim" tehdidinde bulunarak para istedi. D.K., cüzdanındaki 310 lirayı verdi. Bilezikleri sahte sanan şüpheli, genç kızı bir harabe gibi yere sürükleyerek bankamatiğe götürmek istedi.

Genç kız yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "İki bileziğim vardı, vermeye çalıştım ama sahte sanıp almadı. 310 liramı verdim. Beni ATM'ye götürmek istedi. Harabe gibi bir yere sürükledi. Elinde esrar vardı, 'aranıyorum' dedi. Kendini yaraladı. Üzerime kan bulaşınca, kendi kanı sanıp daha da panikledi."

Olay sonrası çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, şüphelinin Onur Özdemir olduğunu tespit etti. Gasp, yaralama ve uyuşturucu suçları da dahil olmak üzere toplam 38 kaydı bulunan Özdemir, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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