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Bursa'da 652 milyon 717 bin liralık para hareketliliği soruşturmasında 16 kişi tutuklandı

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Bursa'da 652 milyon 717 bin liralık para hareketliliği soruşturmasında 16 kişi tutuklandı
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Bursa'da yasa dışı bahis soruşturmasında, yaklaşık 652 milyon 717 bin liralık para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bursa'da yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 652 milyon 717 bin liralık para hareketliliği tespit edilen 25 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik yapay zeka destekli çalışmalar yürütüldü. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen banka hesapları ve bu hesaplarla bağlantılı kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Hesaplara ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının temin edilmesi ve yürütülen çalışmaların ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün yasa dışı bahis ve benzeri suç organizasyonlarıyla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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