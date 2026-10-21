Bursa'da 40 saatlik resim kursunu bitiren 20 öğrenciye sertifikaları verildi

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen resim kursu sona erdi. Kursu başarıyla tamamlayan 20 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.

2026 yılı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" Projesi çerçevesinde, Semiha Mustafa Özer Ortaokulunda gerçekleştirilen kursa 10-15 yaş aralığındaki 20 öğrenci katıldı. Toplam 40 saat süren eğitimlerde öğrenciler, resim alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda görevlendirilen eğitmen tarafından verilen eğitimler boyunca öğrencilerin ihtiyaç duyduğu resim malzemeleri temin edilirken, kurs süreci Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından takip edildi.

Kursla öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirilmesi, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilmeleri, sorumluluk bilinci kazanmaları ve boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri hedeflendi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere düzenlenen programla sertifikaları verildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün, çocukların güvenliğinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen faaliyetlerini sürdürerek geleceğe güvenle hazırlanmalarına katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı