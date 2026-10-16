Burdur Yeşilova Alanköy'de ahır yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Burdur Yeşilova Alanköy'de ahır yangını itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Alanköy'de gece saatlerinde bir ahırda çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda maddi hasar oluşurken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan ahır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Alanköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda çıkan yangını fark edenlerin çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ahırda maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı