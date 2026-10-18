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Burdur Gölhisar'da midibüs şarampole devrildi, araçtaki 8 kişiden 1'i yaralandı

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Burdur Gölhisar'da midibüs şarampole devrildi, araçtaki 8 kişiden 1'i yaralandı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde Denizli-Gölhisar kara yolu Çamköy yakınlarında midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Araçtaki 8 kişiden yaralanan yolcu, ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı; yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Denizli-Gölhisar kara yolu Çamköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 DJ 915 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta bulunan 8 kişiden 1'i yaralanırken kaza ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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