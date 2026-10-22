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Burdur'da okul çıkışı 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastaneye kaldırıldı

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Burdur'da okul çıkışı 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Burdur'da okul çıkışı 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastaneye kaldırıldı
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Burdur'da Bağlar Mahallesi 14012 Sokak'ta saat 15.00 sıralarında okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 14012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 15 NT 150 plakalı otomobil, okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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