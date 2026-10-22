Burdur'da okul çıkışı 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı, çocuk hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Burdur'da okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 14012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 15 NT 150 plakalı otomobil, okuldan çıkan 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı