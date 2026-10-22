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Burdur'da iki motosikletin çarpıştığı kazada yolcu konumundaki 2 kişi yaralandı

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Burdur'da iki motosikletin çarpıştığı kazada yolcu konumundaki 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Burdur'da iki motosikletin çarpıştığı kazada yolcu konumundaki 2 kişi yaralandı
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Burdur'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, her iki motosiklette yolcu konumundaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da 2 motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Armağan İlci Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 15 DZ 409 plakalı motosiklet ile Y.K.'nin kullandığı 15 ACB 179 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklette yolcu konumunda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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