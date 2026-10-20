Burdur'da balıkçıda baca yangını! İtfaiye söndürürken balık satışı durmadı

Burdur'da balıkçıda baca yangını! İtfaiye söndürürken balık satışı durmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da Salı Pazarı yakınlarındaki bir balıkçının bacasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri bacadaki yangına müdahale ederken balıkçılar tezgahlarının başından ayrılmadı ve vatandaşlara balık satmayı sürdürdü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyor.
Burdur'da balıkçının bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, balıkçılar vatandaşlara balık satmaya devam etti.
YANGIN BACADA ÇIKTI
Yangın, saat 16.30 sıralarında Salı Pazarı yakınlarında bulunan bir balıkçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçının bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
TEZGAHIN BAŞINDAN AYRILMADILAR
Ekipler bacadaki yangına müdahale ederken, balıkçılar ise tezgahlarının başından ayrılmayarak vatandaşlara balık satmayı sürdürdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.