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Burdur'da 1,91 promilli sürücüye 315 bin lira ceza kesildi, ehliyete 6 ay el konuldu

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Burdur'da 1,91 promilli sürücüye 315 bin lira ceza kesildi, ehliyete 6 ay el konuldu Haber Videosunu İzle
Burdur'da 1,91 promilli sürücüye 315 bin lira ceza kesildi, ehliyete 6 ay el konuldu
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Burdur'da gece saatlerinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yaklaşık 20 dakikalık kovalamacayla yakalandı. Kontrolde 1,91 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 315 bin lira ceza verildi; ehliyeti 6 ay süreyle alındı, aracı 2 ay trafikten men edildi.

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrolde 1,91 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 315 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, aracı ise 2 ay trafikten men edildi.

Olay, gece saatlerinde Şeker Plajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 32 DY 452 plakalı otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerle sürücü arasında yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Sürücü E.Ö.'ye yapılan alkol kontrolünde 1,91 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye ilgili maddeler kapsamında toplam 315 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edilirken E.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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