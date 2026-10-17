Burdur-Antalya yolunda takla atan otomobilde sürücü öldü, 4 kişi yaralandı

Burdur-Antalya kara yolunda otomobilinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Kalem (49) idaresindeki 43 AAY 003 plakalı otomobil, Antalya istikametinden Burdur yönüne seyir halindeyken yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, otomobil sürücüsü Süleyman Kalem olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan F.S., Z.S., R.K.ve E.K. ise yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Süleyman Kalem'in ise cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı