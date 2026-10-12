Burdur Altınyayla'da kontrolden çıkan yük kamyonu devrildi, 1 kişi yaralandı

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Burdur'da seyir halindeki yük kamyonunun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün Altınyayla ilçesi yolu üzerindeki Kara Yokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 AEE 835 plakalı yük kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı