Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni

Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni
Haber Videosu

Adana'da 3 çocuk annesi Burcu öğretmen, ikinci evliliğini yaptığı B.K.'nin kendisine şiddet uygulandığını ileri sürüp, boşanma davası açtı. Tehditlere maruz kaldığını, bu nedenle görev yeri değişikliği yaptığını, son olarak B.K.'nin aracını izinsiz alıp götürdüğünü söyleyen Burcu K., "Yeni adresi de öğrendi. Ben hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum" dedi.

Adana'da 13 yıldır fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk annesi öğretmen Burcu Kara (36), ikinci evliliğini yaptığı B.K.'nin (36) kendisine şiddet uygulandığını ileri sürüp boşanma davası açtı.

İlk evliliğinden iki çocuğu olan Kara, 3 Şubat 2023'te B.K. (36) ile ikinci evliliğini yaptı. Evliliğinden kısa süre sonra hamile kalan kadın, eşinden fiziksel şiddet görmeye başladığını iddia etti.

AYAĞI KIRILDI, VÜCUDU MORLUKLARLA DOLDU

Hamilelik sürecinde ağır darp sonucu ayağının kırıldığını, gözünde ve vücudunda morluklar oluştuğunu öne süren Kara, eşine birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığını, 6 Mart 2024'te boşanma davası açtığını ifade etti.

Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni

"ARACI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI"

Henüz sonuçlanmayan davada Burcu Kara yeni bir şok yaşadığını ileri sürerek, "Görüş günü çocuğunu pedagog ve polis eşliğinde görmeye gelen B.K., tuvalete gitmemi fırsat bilerek çantadan otomobilin anahtarını çaldı, daha sonra aracı alıp kayıplara karıştı." dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli B.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sonrası açıklama yapan Burcu Kara şöyle konuştu:

"B.K. ile 2023 yılında evlendim, o zamandan beri boşanmaya çalışıyorum. Hukuki boşluklar nedeniyle bu kişiden kurtulamıyorum. Olay günü kızımı pedagog eşliğinde görmeye gelmişti. Lavaboya gittiğim sırada çantamdan araç anahtarımı alarak aracı götürdü. Polise başvurdum ama evli olduğumuz için oto hırsızlığı sayılmıyormuş. Eğer boşanmış olsaydım, bu suç hırsızlık olacaktı. Şu an sadece 'güveni kötüye kullanma'dan işlem yapılabiliyor."

Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni

"3 AYLIK BEBEĞİMİ KAÇIRDI"

Burcu Kara daha önce de benzer bir travma yaşadığını iddia ederek "Evimizin önünden 3 aylık bebeğimi kaçırdı. Sürekli şiddet uyguladı. Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi. Yeni adresi de öğrendi. Ben hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum." dedi.

"HAYATIM ALTÜST OLDU"

Hamileyken yaşadığı şiddeti anlatan Kara, "1 yıllık evliliğimizin 9 ayı hamilelik dönemiydi. Ayağım kırıldı, gözüm morardı, vücudumda morluklar oluştu. Bu kişi yüzünden hayatım altüst oldu. Hem kendim hem çocuklarım için artık adalet istiyorum. Aracımın bulunmasını ve bir an önce boşanmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim

Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCüneyt demircan :

Haketmese erkek dovmezdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Cınar:

abla ölünce kınama gelir. insanın zerre kadarrrrr değeri olmayan bi ülke

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.