Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı yarışı Yotova ile Gyurov arasında ikinci tura kaldı

Bulgaristan'da dün ülkenin yeni cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere gerçekleştirilen seçim ikinci tura kaldı.

Bulgaristan'da seçmenler dün ülkenin yeni cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını belirlemek üzere sandık başına gitti. Seçimde yarışan adaylar, cumhurbaşkanlığı için gerekli oy oranına ulaşamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Bulgaristan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oyların yüzde 95'inden fazlasının sayılmasıyla açıklanan ilk resmi sonuçlara göre, adaylar arasında yer alan mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, yaklaşık yüzde 34,6, eski Başbakan Andrey Gyurov ise yaklaşık yüzde 32 oranında oy aldı. Popülist Yeniden Doğuş Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov ise üçüncü sırada yer alarak yaklaşık yüzde 12,6 oranında oy aldı. Merkezi Seçim Komisyonu, Yotova ve Gyurov'un 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda yarışacağını duyurdu.

Seçime katılım oranı yüzde 22'lerde kaldı

NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan'da, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı görevleri için 27 aday listesi yarıştı. Her listede cumhurbaşkanlığına ve cumhurbaşkanı yardımcılığına aday birer isim yer aldı. Seçimin ilk turda sonuçlanabilmesi için kayıtlı seçmenlerin yüzde 50'sinden fazlasının oy kullanması ve listelerden birinin geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyordu. Measure isimli araştırma şirketine göre sandıkların kapandığı yerel saatle 20.00 itibarıyla seçmenlerin ilgi göstermediği seçime katılım oranı, sadece yüzde 22,2 seviyesinde gerçekleşti.

"Oy kullanmadan değişim sağlanabileceğine inanmak bir yanılgıdır"

Cumhurbaşkanı adaylarından Yotova, ilk sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Barış mesajımız duyulmalı. Önümüzdeki hafta buna odaklanacağız" dedi. Ukrayna'ya silah ve askeri destek sağlanmasına karşı çıkmasıyla bilinen mevcut Cumhurbaşkanı, Avrupa'da savaşın sürdüğünü hatırlatarak "barışın cumhurbaşkanı" olma sözünü yineledi. İkinci tur öncesinde kampanyasını bu mesajı duyurmaya odaklayacağını da ifade eden İliyana Yotova, olumlu bir seçim kampanyası yürütme sözü verdi.

Vatandaşlar sandığa gitmeden siyasi değişim sağlanamayacağını savunan Yotova, "Oy kullanmadan değişim sağlanabileceğine inanmak bir yanılgıdır" ifadelerini kullandı. Başbakan Rumen Radev tarafından desteklenen Yotova, diğer siyasi partilerden destek isteyip istemeyeceğini belirtmedi. Yotova, seçimlere katılımın düşük kalmasında ülkenin ikinci büyük siyasi gücü Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) partisinin seçimlere katılmamasının da etkili olduğunu söyledi.

"Yotova'yı halkın önünde açık, dürüst ve medeni bir tartışmaya katılmaya davet ediyorum"

İkinci turda Yotova ile yarışacak Gyurov ise 1 Kasım Pazar günü yapılacak ikinci tur öncesinde rakibini kamuoyuna açık bir tartışmaya davet etti. İki adayın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları olmadan Bulgaristan halkının karşısına çıkmasını öneren Gyurov, bu daveti sandıkların kapanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptı. Batı yanlısı reformcu muhalefet tarafından desteklenen Gyurov, "Sayın Yotova'yı halkın önünde açık, dürüst ve medeni bir tartışmaya katılmaya davet ediyorum. Yetkilerimizi nasıl kullanmayı planladığımıza ve Bulgaristan'ın zor tercihler karşısında nasıl hareket edeceğine ilişkin görüşlerimizi ve vizyonlarımızı ortaya koyalım" dedi.

Yotova'nın davetini kabul etmesini umduğunu belirten Gyurov, "Bu, Bulgaristan vatandaşlarının bilinçli bir karar vermesini sağlayacaktır" diye konuştu. Kendisi ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı için oy kullanan vatandaşlara teşekkür eden Gyurov, ikinci tur öncesinde daha fazla çalışmaları gerektiğini kabul etti. Gyurov, Bulgaristan'ın gücün tek elde toplanmasına karşı denge oluşturabilecek, aldığı kararları açıklayabilecek ve vatandaşları bölmek yerine bir araya getirebilecek bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yotova Rusya ile diyaloğu savurken, Gyurov Ukrayna'ya desteği ile öne çıkıyor

Gyurov, Batı yanlısı reformcu muhalefet tarafından destekleniyor ve Ukrayna'ya desteği ve NATO müttefikleriyle yakın iş birliğini savunan bir aday olarak öne çıkıyor. Geçici başbakanlık görevi sırasında Ukrayna ile bir güvenlik iş birliği anlaşması imzalaması, Gyurov'un bu yaklaşımının somut örneklerinden biri olarak görünüyor. Karadeniz'de ticari gemilere saldırılar ve güvenlik kaygılarının arttığı bir süreçte gerçekleşen seçimde her iki aday da barıştan söz ediyor ancak, barışa hangi araçlarla ulaşılacağı konusunda ayrışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Yotova, Rusya ile diyalog kurulmasını ve Ukrayna'ya desteğin sınırlandırılmasını savunurken, Gyurov, Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesini öne çıkarıyor. Yotova, AB'nin Kiev ile birlikte kendi barış önerisini hazırlamasını savunuyor. Gyurov ise Ukrayna'ya desteğin uzun vadeli güvenlik iş birliğine dönüşmesi gerektiğini söylüyor.

Seçimi Yotova'nın kazanmasının Başbakan Radev'in desteklediği siyasi çizgiye halk desteğini ortaya koyarken, Gyurov'un kazanmasının ise Bulgar siyasetine muhalefete ağırlık kazandıran bir sonuç olarak görülmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı