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8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi

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8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Mağaralarda el yapımı patlayıcılar, yüzlerce mühimmat, pompalı tüfek ve kilolarca amonyum nitrat ile C4 patlayıcı ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay'da "Bozdoğan-28" Operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

859 MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda başta 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

"İNLERİ TEK TEK TESPİT EDİP BAŞLARINA YIKTIK"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Alperen:

Mehmetçik bunlarla neden uğraşıyor hem canı tehlikeye giriyor hemde devlet bütçesinden birsürü para harcanıyor jetleri tepden bir iki sortiyle dümdüz edeceksin bitecek önce o bölgede askeri polisi dışardan giden memuru ve halkın içindeki vatanına devletine düşkün olan insanları tespit edip çıkaracaksın sonra jetler ne gerekiyorsa onu yapacak.

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Erol Gergin:

tamam alperengotveren anladık, hitlere rahmet okutacaksın, cengiz han, timur, yavuz sultan taktikleri falan filan, ama sıkar biraz.

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haksız mıyım:

Allah fırsat vermesin hainlere. bunlar hem din hem devlet düşmanı. mehmetçiğe bravo...

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mardinli yiğit:

terör sorunu olmasaydı operasyonlara harcanan paralar bütçede kalırdı, o zaman almanya'yı 2'ye katlayacak kadar müreffeh bir ülke olurduk.. en güzel hastaneler, en güzel okullar, en güzel yollar biz de olurdu..

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