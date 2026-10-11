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Bolu Tüneli çıkışında yolcu otobüsü motor yangınında kullanılamaz hale geldi

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Bolu Tüneli çıkışında yolcu otobüsü motor yangınında kullanılamaz hale geldi
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Bolu Tüneli çıkışında sabah saatlerinde Kadirli-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye etti; itfaiyenin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi, yaralanma olmadı.

Bolu'da seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu'nun Bolu Tüneli çıkışında sabah saatlerinde meydana geldi. Kadirli-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını erken fark eden şoför, hızla otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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