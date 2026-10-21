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Bolu Taşoluk Yaylası'ndaki yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Bolu Taşoluk Yaylası'ndaki yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Haber Videosunu İzle
Bolu Taşoluk Yaylası'ndaki yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Bolu'nun Taşoluk Yaylası'ndaki yayla evinde çıkan yangın, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Taşoluk Yaylası'nda bulunan bir yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bolu'nun Taşoluk Yaylası'nda bulunan yayla evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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