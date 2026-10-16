Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Nallıhan kara yolunun Dolayüz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden U.Y. idaresindeki 35 BDH 910 plakalı hafif ticari araç ile B.K. yönetimindeki 06 GAD 867 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı