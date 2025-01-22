Şevval'in en zor kararı! 'Baba atlayım mı?'

Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Faciadan yaralı kurtulanlar arasında Bartın'da yaşayan Şevval Şahin de vardı.

Genç kız 1,5 ay önce Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başladı. Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12'nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

12'nci kattan atlayan Şevval Şahin

ATLAMA KARARINI BABASIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞURKEN VERDİ

Şevval Şahin'in yangın sırasında Bartın'da esnaflık yapan babası Erdal Şahin'i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin'in pencereden atlama kararını ise babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

Şahin'in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Manken Şevval Şahin

MANKEN ŞEVVAL ŞAHİN SANILDI

Öte yandan ağır yaralı isimler arasında Şevval Şahin'in de yer alması manken Şevval Şahin'i gündeme getirmişti. Olayın isim benzerliği olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Manken Şevval Şahin Bolu'da meydana gelen korkunç otel yangınıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Ünlü mankenin ismi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgi notunda ağır yaralı hastalar arasında yer aldı.