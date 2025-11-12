Haberler

Bolu'da Sobadan Yangın Çıktı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Bolu'da bir 2 katlı ahşap evde sobadan kaynaklanan yangında 1 kişi yaralandı. Yangının ardından müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri, mahsur kalan kişiyi kurtarıp hastaneye kaldırdı.

Bolu'da 2 katlı ahşap evde sobadan kaynaklı çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, Semerkant Mahallesi Yorday Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadan sıçrayan kıvılcımların nedeniyle yangın çıktı. Yangının alevleri ve dumanları kısa sürede tüm evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan bir kişi, alevlerin ve yoğun dumanın arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi, vatandaşlar ve polis ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
