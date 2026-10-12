Bolu'da sağanak sonrası D-100'deki alt geçit gölete döndü, sürücüler zorlandı

Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle alt geçitler sular altında kalarak adeta gölete döndü.

Kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak, trafiği olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından bazı noktalarda su taşkınları yaşanırken, ulaşımın önemli güzergahlarından biri olan D-100 karayolu üzerindeki Paşaköy Mahallesi mevkiinde bulunan alt geçit yağmur sularıyla doldu. Adeta göle dönen alt geçidi kullanmak durumunda kalan sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Araçların suda ilerlemeye çalıştığı ve sürücülerin trafikte yaşadığı o zorlu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı