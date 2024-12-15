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Bolu'da Mide Rahatsızlığı Sebebiyle Hastaneye Kaldırılan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Bolu'da Mide Rahatsızlığı Sebebiyle Hastaneye Kaldırılan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Bolu'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Hatice Aktaş, taburcu olduktan sonra evinde hareketsiz bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da mide rahatsızlığı sebebiyle dün akşam kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu olan yaşlı kadın, sabah saatlerinde yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Karaçayır Mahallesi Kutucular Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde midesinde ağrı hisseden Hatice Aktaş (81), yakınları tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı kadın burada yapılan tedavinin ardından tekrar evine taburcu edildi. Sabah saatlerinde komşusu tarafından durumu merak edilen yaşlı kadın evinde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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