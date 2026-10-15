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Bolu'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 45 bronz sikke ele geçirildi

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Bolu'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 45 bronz sikke ele geçirildi
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Bolu'da jandarmanın 12 Ekim'de düzenlediği operasyonda, tarihi eser satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında Roma ve Bizans dönemine ait 45 bronz sikke ile 2 cep telefonu ele geçirildi; haklarında yasal işlem başlatıldı.

Bolu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Şahısların üst aramasında Roma ve Bizans dönemine ait 45 adet bronz sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştığını tespit etti. 12 Ekim tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerin yapılan üst aramasında, Roma ve Bizans İmparatorluğu dönemine ait olduğu tespit edilen 45 adet bronz sikke ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Tarihi eser niteliğindeki sikkelere ve cep telefonlarına el konulurken, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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