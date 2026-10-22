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Bolu'da iş görüşmesine giderken bayılan kişi başından yaralandı

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Bolu'da iş görüşmesine gitmek için yürüyen bir kişi aniden bayılarak yere düştü ve başını çarparak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da iş görüşmesine gitmek için yürüdüğü sırada aniden bayılarak yere düşen kişi başından yaralandı. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş görüşmesine gitmek için kaldırımda yürüyen U.C.E., aniden bayılarak yere yığıldı. Düşmenin etkisiyle başını yere çarpan şahıs yaralandı. U.C.E.'yi yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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