Bolu'da 2 Öğrenci Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Tutuklandı
Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören 2 öğrenci, bir eylem sırasında attıkları sloganlar ve pankartlar nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu'da 2 öğrenci, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
Kent Meydanı'nda gerçekleşen eylem sonrasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 2 kişi, attığı slogan ve hakaret içerikli pankartlar sebebiyle gece saatlerinde gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen öğrenciler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa