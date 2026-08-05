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Kuaförde Heimlich Manevrasıyla Hayat Kurtarıldı

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kuaförün önünde boğazına cisim kaçan kadın, kuaför çalışanının yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kuaförün önünde boğazına cisim kaçan kadın, kuaför çalışanının yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bir kuaförde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boğazına bir cisim kaçan kadın, nefes almakta zorlanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlardan el hareketleriyle yardım isteyen vatandaşın boğulmakta olduğunu fark eden bir kuaför çalışanı, vatandaşa Heimlich manevrası uygulayarak cismin boğazından çıkmasını sağladı. Cismin boğazından çıkmasıyla rahat nefes almaya başlayan vatandaş, olayın şokunu atmak için kuaförün koltuğuna oturdu. Vatandaşa Heimlich manevrasının uygulandığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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