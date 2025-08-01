Bodrum'da Otomobilin Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 'Çinko' İçin Hukuk Mücadelesi Başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin altında kalarak ağır şekilde yaralanan "Çinko" isimli köpek, 12 günlük yaşam mücadelesi sonunda hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi Pınar Kurtoğlu, hukuk mücadelesi başlattı.

Geçen 17 Temmuz günü sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesi'nde yaşanan olayda; Pınar Kurtoğlu adlı vatandaşın Çinko isimli köpeği site çevresinde yürüyüş yaptığı sırada İ.Ö.'nün kullandığı 07 AAH 95 plakalı otomobil, köpeğe çarpıp daha sonra altına aldı. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği sürücü, aracından inip bir süre bölgede bekledi.

Daha sonra ağır yaralı köpeğe yardım etmeyen İ.Ö., aracına binip bölgeden ayrıldı. Ağır yaralanan Çinko, sahibi Pınar Kurtoğlu tarafından veterinere götürüldü. 12 gün yaşam mücadelesi veren köpek, hayatını kaybetti. 12 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği köpeğini kaybetmenin üzüntünü yaşayan Pınar Kurtoğlu, otomobil sürücüsü İ.Ö. hakkında şikayette bulundu.

Öte yandan olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluştu. - MUĞLA