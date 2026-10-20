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Bodrum'da motosikletin çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Bodrum'da motosikletin çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Bodrum'da motosikletin çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı 79 yaşındaki kadın, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Bodrum Jandarma Kavşağı Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümbet istikametinden Bitez yönüne seyreden 48 ARG 700 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada karşıya geçmeye çalışan Fatma Özer'e (79) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin kavşağa doğru ilerlediği, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın ardından yaşananlar anbean görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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