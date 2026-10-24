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Bodrum'da makas atan otomobilin çarptığı minibüs şarampole uçtu, 2 kişi yaralandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı minibüs karşı şeride geçip şarampole uçtu; kazada 2 kişi hafif yaralandı. Otomobil sürücüsüne 90 bin TL ceza kesilirken araç 60 gün trafikten men edildi, kaza anı kameraya yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı minibüs, karşı şeride geçip şarampole uçtu. 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsüne 90 bin TL ceza kesilirken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bodrum'a yabancı turist getiren H.Y. idaresindeki 35 AP 4690 plakalı minibüs, Torba Kavşağı'nı geçtikten sonra aynı yöne makas atarak ilerleyen O.Ç. yönetimindeki 59 ANS 329 plakalı otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen minibüs, yol kenarındaki çelik bariyerleri aştı. Önündeki çam ağacını yıkan minibüs, şarampole girdi. Uçuruma devrilmekten şans eseri kurtulan minibüsün sürücüsü H.Y. ile Alman uyruklu E.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Makas atarak kazaya sebep olan otomobil sürücüsü O.Ç.'ye polis ekiplerince 90 bin TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Kaza anı ise aynı yöne giden bir aracın kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde aracın kaza anı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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