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Bodrum'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Bodrum'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Geriş Mahallesi'nde yapılan inceleme ve operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile kesici alet ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokakta rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve kesici alet ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Geriş Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi üzerinde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Cadde üzerinde 9 milimetre çapında 2 adet boş kovan inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahısların bindiği siyah renkli aracın izini sürdü. Aracın Dirikan Sokak'ta park halinde olduğunu ve yakınında bulunan A.Ö'nün (38) kullanımında olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüphelinin üzerinde, şahsın ikamet ettiği lojmanda ve araçta yapılan aramalarda 2 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 1 ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca, 2 bıçak, 1 teleskopik jop, 626 adet 9 milimetre MKE yapımı fişek, 71 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara ve mühimmata el konulurken, olayla bağlantısı olduğu belirlenen N.Ş. (35) ile silahı kullandığı tespit edilen A.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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