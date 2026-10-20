Bodrum'da 3 katlı binanın zemin katındaki dairede yangın söndürüldü, yaralı yok

Bodrum'da 3 katlı binanın zemin katındaki dairede yangın söndürüldü, yaralı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yokuşbaşı Mahallesi'nde 3 katlı betonarme binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.
Yangın, Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı betonarme binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daireden yükselen alevler üzerine durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.