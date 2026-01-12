Haberler

Tatvan'da tırın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir tırın çarpması sonucu 54 yaşındaki Maşallah Emre hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir tırın çarpması sonucu Maşallah Emre (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, tır sürücüsü ile ilgili işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
